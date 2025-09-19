BIST 11.115
DOLAR 41,40
EURO 48,71
ALTIN 4.864,27
HABER /  GÜNCEL

Taliban’la gizli görüşme ortaya çıktı: ABD, Afganistan'a geri mi dönüyor?

Taliban’la gizli görüşme ortaya çıktı: ABD, Afganistan'a geri mi dönüyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in kapısındaki stratejik Bagram Üssü’nü geri almak için harekete geçti. Taliban’la yürütülen gizli temasları ilk kez doğrulayan Trump, “O üssü geri istiyoruz” diyerek Washington’un yeniden Afganistan’a dönme planını gözler önüne serdi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump,  Çin’e yakınlığıyla stratejik önem taşıyan Bagram Üssü’nü geri almak için harekete geçtiklerini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, Trumoüssün “Çin’e yakın stratejik konumu” nedeniyle Washington için büyük önem taşıdığına değindi.

“Onlar bizim bir şeylerimize ihtiyaç duyduğu için geri almaya çalışıyoruz. O üssü geri istiyoruz” diyen Trump, tesisin Çin’in nükleer silah ürettiği alana bir saat uzaklıkta olduğunu belirtti.

TALİBAN İLE GİZLİ MÜZAKERE

Trump, Taliban’la yürütülen gizli temasları ilk kez doğruladı. Görüşmelerde, ABD’nin rehin tutulan vatandaşlarının serbest bırakılması da gündeme geldi. Washington yönetimi, Taliban hükümetini hâlâ resmen tanımıyor.

ABD’nin özel temsilcileri Adam Boler ve Zalmay Khalilzad, Taliban Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

Kabil yönetimi ise ABD’nin yeniden askeri varlık göstermesi ihtimalini kesin bir dille reddetti. Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zakir Jalal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Afganistan ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliği yapmalıdır... ama ABD’nin Afganistan’da askeri varlığı olmadan” ifadelerini kullandı.

Jalal, ilişkilerin yalnızca “karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar” temelinde yürütülebileceğini hatırlattı.

Bagram Hava Üssü, Sovyetler döneminde inşa edildi, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD’nin Afganistan’daki en büyük askeri üssü oldu. Ancak 2021’de ABD’nin çekilmesiyle kontrol Taliban’a geçti.

Trump, selefi Joe Biden’ı eleştirerek, “Onlara bedavaya verdik… Bu konunun çözülmemiş olması beni hayal kırıklığına uğratıyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü oyuncu Seray Sever'den polemik yaratacak açıklama! "Kocamı elimden almak isteyenler oldu"
Ünlü oyuncu Seray Sever'den polemik yaratacak açıklama! "Kocamı elimden almak isteyenler oldu"
İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD'dan açıklama geldi, büyüklüğü kaç?
İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD'dan açıklama geldi, büyüklüğü kaç?
Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın başına gelene bakın! Instagram'dan öğrendi, suç duyurusunda bulundu
Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın başına gelene bakın! Instagram'dan öğrendi, suç duyurusunda bulundu
Alman basını Galatasaray'ı darmadağın eden Can Uzun'a övdü
Alman basını Galatasaray'ı darmadağın eden Can Uzun'a övdü
Ali Koç canlı yayında 'susurluk kazası' örneği verdi! "Her şey gün yüzüne çıkacak"
Ali Koç canlı yayında 'susurluk kazası' örneği verdi! "Her şey gün yüzüne çıkacak"
Göbeklitepe'de yeni insan heykeli bulundu
Göbeklitepe'de yeni insan heykeli bulundu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Şafak'ın ''vergisiz döviz'' iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Şafak'ın ''vergisiz döviz'' iddialarına yanıt
Akbank'ta yeni dönem! Kredi değerlendirme süreci artık dijital ortamda
Akbank'ta yeni dönem! Kredi değerlendirme süreci artık dijital ortamda
Aksaray'da korkunç olay! Ağabeyi tarafından vurulan çocuk öldü...
Aksaray'da korkunç olay! Ağabeyi tarafından vurulan çocuk öldü...
Netanyahu'dan aşırı sağcı bakanına suçlama! İkili arasında tartışma çıktı
Netanyahu'dan aşırı sağcı bakanına suçlama! İkili arasında tartışma çıktı
Ordu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar korkuttu
Ordu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar korkuttu
Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralı...
Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralı...