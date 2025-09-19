Taliban’la gizli görüşme ortaya çıktı: ABD, Afganistan'a geri mi dönüyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in kapısındaki stratejik Bagram Üssü’nü geri almak için harekete geçti. Taliban’la yürütülen gizli temasları ilk kez doğrulayan Trump, “O üssü geri istiyoruz” diyerek Washington’un yeniden Afganistan’a dönme planını gözler önüne serdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yakınlığıyla stratejik önem taşıyan Bagram Üssü’nü geri almak için harekete geçtiklerini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, Trumoüssün “Çin’e yakın stratejik konumu” nedeniyle Washington için büyük önem taşıdığına değindi.

“Onlar bizim bir şeylerimize ihtiyaç duyduğu için geri almaya çalışıyoruz. O üssü geri istiyoruz” diyen Trump, tesisin Çin’in nükleer silah ürettiği alana bir saat uzaklıkta olduğunu belirtti.

TALİBAN İLE GİZLİ MÜZAKERE

Trump, Taliban’la yürütülen gizli temasları ilk kez doğruladı. Görüşmelerde, ABD’nin rehin tutulan vatandaşlarının serbest bırakılması da gündeme geldi. Washington yönetimi, Taliban hükümetini hâlâ resmen tanımıyor.

ABD’nin özel temsilcileri Adam Boler ve Zalmay Khalilzad, Taliban Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

Kabil yönetimi ise ABD’nin yeniden askeri varlık göstermesi ihtimalini kesin bir dille reddetti. Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zakir Jalal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Afganistan ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliği yapmalıdır... ama ABD’nin Afganistan’da askeri varlığı olmadan” ifadelerini kullandı.

Jalal, ilişkilerin yalnızca “karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar” temelinde yürütülebileceğini hatırlattı.

Bagram Hava Üssü, Sovyetler döneminde inşa edildi, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD’nin Afganistan’daki en büyük askeri üssü oldu. Ancak 2021’de ABD’nin çekilmesiyle kontrol Taliban’a geçti.

Trump, selefi Joe Biden’ı eleştirerek, “Onlara bedavaya verdik… Bu konunun çözülmemiş olması beni hayal kırıklığına uğratıyor” dedi.