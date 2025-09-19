BIST 11.119
Ünlü oyuncu Seray Sever'den polemik yaratacak açıklama! "Kocamı elimden almak isteyenler oldu"

Yedi yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren oyuncu Seray Sever (52) katıldığı bir programda "Kocamı elimden almak isteyen ünlüler oldu" dedi.

'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül (42) ile 2018 yılında evlenen oyuncu Seray Sever (52), 2022'de de ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Ünlü oyuncu Seray Sever'den polemik yaratacak açıklama! "Kocamı elimden almak isteyenler oldu" - Resim: 0

"SENİ KAFESLİYOR' DEDİLER"

Önceki gün Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol'a konuk olan Sever, ilginç bir açıklama yaptı. Oyuncu, eşi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ünlü oyuncu Seray Sever'den polemik yaratacak açıklama! "Kocamı elimden almak isteyenler oldu" - Resim: 1

"Kocam benim ruh eşim. İlk karşılaşmada 'ruhlardı konuşan' dedim; benden 10 yaş küçük olması, 'küçük erkeklerden hoşlanmam' ezberimi bozdu."

"İstanbul-Bodrum arasında aramızı bozmaya çalışanlar oldu; aralarında ünlüler de vardı. 'Seni burada kafesliyor' diye fitne atanlar çıktı ama biz kenetlendik."

"Kocamı 'Ölene kadar yanımda olsun' dediğim bir yerden seviyorum."

