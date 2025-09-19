Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın başına gelene bakın! Instagram'dan öğrendi, suç duyurusunda bulundu

Oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansta imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Mağdur Hünal'ın avukatı Iyaz Çimen tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Hünal'ın bir ajansta kısa süre oyunculuk dersi verdiği belirtildi.

Dilekçede, dersten sonra söz konusu kurum tarafından müvekkilinin imzasının taklit edildiği ve buradaki öğrencilere sertifika verildiği, Hünal'ın rızası olmadan kişisel fotoğraflarının ajansın sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı ifade edildi.

Hünal'ın iradesi dışında, isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi açıdan zarara neden olduğu belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve cezalandırılmaları talep edildi.

"Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla öğrendim"

Savcılığa sunduğu suç dilekçesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü." dedi.