BIST 11.124
DOLAR 41,40
EURO 48,73
ALTIN 4.869,25
HABER /  MAGAZİN

Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın başına gelene bakın! Instagram'dan öğrendi, suç duyurusunda bulundu

Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın başına gelene bakın! Instagram'dan öğrendi, suç duyurusunda bulundu

Oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansta imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Mağdur Hünal'ın avukatı Iyaz Çimen tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Hünal'ın bir ajansta kısa süre oyunculuk dersi verdiği belirtildi.

Dilekçede, dersten sonra söz konusu kurum tarafından müvekkilinin imzasının taklit edildiği ve buradaki öğrencilere sertifika verildiği, Hünal'ın rızası olmadan kişisel fotoğraflarının ajansın sosyal medya hesaplarında reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı ifade edildi.

Hünal'ın iradesi dışında, isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının maddi ve manevi açıdan zarara neden olduğu belirtilen dilekçede, şüphelilerin tespit edilmesi ve cezalandırılmaları talep edildi.

"Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla öğrendim"

Savcılığa sunduğu suç dilekçesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hünal, "Mecidiyeköy'de eğitim verdiğim bir ajans benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bunu Instagram'dan bana teşekkür mesajıyla sertifikayı benimle paylaşan öğrencilerden öğrendim. O yüzden şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü durum çünkü verdiğim eğitimlere özen gösteriyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alman basını Galatasaray'ı darmadağın eden Can Uzun'a övdü
Alman basını Galatasaray'ı darmadağın eden Can Uzun'a övdü
Ali Koç canlı yayında 'susurluk kazası' örneği verdi! "Her şey gün yüzüne çıkacak"
Ali Koç canlı yayında 'susurluk kazası' örneği verdi! "Her şey gün yüzüne çıkacak"
Göbeklitepe'de yeni insan heykeli bulundu
Göbeklitepe'de yeni insan heykeli bulundu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Şafak'ın ''vergisiz döviz'' iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Şafak'ın ''vergisiz döviz'' iddialarına yanıt
Akbank'ta yeni dönem! Kredi değerlendirme süreci artık dijital ortamda
Akbank'ta yeni dönem! Kredi değerlendirme süreci artık dijital ortamda
Aksaray'da korkunç olay! Ağabeyi tarafından vurulan çocuk öldü...
Aksaray'da korkunç olay! Ağabeyi tarafından vurulan çocuk öldü...
Netanyahu'dan aşırı sağcı bakanına suçlama! İkili arasında tartışma çıktı
Netanyahu'dan aşırı sağcı bakanına suçlama! İkili arasında tartışma çıktı
Ordu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar korkuttu
Ordu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar korkuttu
Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralı...
Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralı...
Venezüella Devlet Başkanı Maduro ABD'nin ülkesi için kurduğu planı açıkladı
Venezüella Devlet Başkanı Maduro ABD'nin ülkesi için kurduğu planı açıkladı
Belediye Başkanı Cahit Onar Kırıkkale'de trafik kazası geçirdi
Belediye Başkanı Cahit Onar Kırıkkale'de trafik kazası geçirdi
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı