Van'da şüpheli şahıs 2 öğretmeni bıçakla yaraladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şüpheli, okulda 2 öğretmeni bıçakla yaraladı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir okulda görevli öğretmen R.A. ile aralarında husumet olan kişi, bıçakla okula geldi.

KARNINDAN BIÇAKLANDI

Husumetli olduğu öğretmenin isminin yazıldığı sınıfa giren bıçaklı kişi, sınıfta görevli Türkçe Öğretmeni E.Ş'yi karnından bıçakladı.

ÖĞRETMENLER YAKALADI

Saldırganı engellemeye çalışan öğretmen R.Y.İ'yi de elinden yaralayan kişi, öğretmenler tarafından yakalandı.

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri bıçaklı kişiyi gözaltına aldı.

Yaralı 2 öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, endişeli anlar yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi.