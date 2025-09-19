Kilis'te korku dolu anlar yaşanmıştı! Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü...
Kilis'te tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazım Karabekir Mahallesi Hıdırellez Sokak'ta bulunan Mustafa Süzgün'e ait tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE VE AMBULANS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.