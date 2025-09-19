Barış Yarkadaş CHP yönetimine isyan etti: Cevap ver Ali Mahir Başarır!

Gazeteci Barış Yarkadaş, Aziz İhsan Aktaş'ın açıklamalarına sessiz kalan CHP yönetimine isyan etti. Yarkadaş, "Ben CHP Genel Başkan Yardımcısı olsaydım ve Aziz İhsan Aktaş, 'Genel Başkan Yardımcıları aracılığıyla rüşvetimi aldım' deseydi ben o lafları Aktaş'a yedirirdim" dedi ardından da CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında İBB soruşturması ve İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş şunları söyledi: "Ben CHP'nin genel başkan yardımcısı olsaydım. Aziz İhsan Aktaş çıkıp bir televizyon kanalında 'rüşvetimi CHP genel başkan yardımcıları aracılığıyla aldım' deseydi, o lafları ben Aziz İhsan Aktaş'a yedirirdim. Benim CHP Genel Merkezi'nden genel başkan yardımcılarından beklediğim o lafları Aziz İhsan Aktaş'a yedirmeleridir. Eğer siz o lafları yediremiyorsanız, o lafları siz yemişsinizdir.

Ali Mahir, her gece çıkıp benim hakkımda konuşuyorsun. Şu aralar ismimi vermiyor, imalar ediyor. 'Ben rüşveti CHP genel başkan yardımcıları aracılığı ile aldım, verdim' diyor Aziz İhsan Aktaş. Cevap ver Ali Mahir. Gidiyorsun tek taraflı kanallarda, tek kale maç yaparak benim arkamdan konuşuyorsun. Gürsel Tekin'in arkasından konuşuyorsun. Al gülüm ver gülüm sorularla. Çanak sorularla.

Bir tane namuslu gazeteci yok mu bunlara 'kardeşim, bunlara niye cevap vermiyorsunuz?' diyecek. CHP Genel Merkezi, Atatürk'ün partisinin genel merkezi. Ne diyor Aziz İhsan Aktaş? 'Paramı alamadığımda Özgür Özel'in yardımcılarını arardım. Onlar devreye girerdi' diyor. Kibar anlatıyor. Yani diyor ki 'belediyeden 750 milyon lira alacağım var. Bu parayı alamıyorum. Alamadığımda araya genel başkan yardımcılarını sokuyorum.'"