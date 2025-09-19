BIST 11.174
SunExpress'e Youth Awards 2025'te çifte ödül

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl beşincisi düzenlenen Youth Awards 2025'te iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, 'En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım/ Taşımacılık Şirketi' kategorisinde gümüş, 'Gençlerin En Beğendiği EVP (Çalışan Değer Önermesi)' kategorisinde de bronz ödül kazandı.

Türkiye'nin dört bir yanından 18 ila 35 yaş arasındaki Youthall kullanıcılarının katılımıyla gerçekleşen ve gençlerin işveren markalarını değerlendirdiği Youth Awards 2025'te, 29 kategoride 180 şirketin katılımıyla oylama yapıldı.

Oylamaya 253 farklı üniversiteden toplam 192 bin 384 kişi katıldı.

Kullanılan oy sayısıyla Youth Awards, bu yıl da Türkiye'nin en büyük gençlik oylaması olma ünvanını korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yasin Öztürk, genç kuşağın enerjisi ve vizyonunun her zaman ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Öztürk, 'Youth Awards kapsamında aldığımız bu ödüller, onların gözünden değerlerimizin ve attığımız adımların karşılık bulduğunu kanıtlıyor. 'Together, to new heights' (Birlikte, yeni zirvelere) çalışan değer önermemizle, çalışanlarımızın mutluluğunu ve gelişimini merkeze alan kurum kültürümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. Gençlerin bu yolculukta bize verdikleri destekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

