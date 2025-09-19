Migros Aile Kulübü'nün arı yetiştiriciliği kursu sona erdi

Migros Aile Kulübü'nün Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Arı Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teslim törenine, Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Hakan Gündüz, Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Programı başarıyla tamamlayan 20 kursiyere Anavarza Bal işbirliğiyle 20 arıcılık başlangıç seti hediye edildi.

Eğitim programında kursiyerler, iş güvenliği, arı yetiştiriciliği ile arılarda hastalık ve zararlılar konularında bilgi aldı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, arıcılığın tüm aşamalarını öğrenerek kendi üretimlerini yapabilecek yeterliliğe ulaştı.

'Yalova, arıcılık için elverişli bir bölge'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Anadolu'nun dört bir yanında yapılan arıcılık faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinin doğrudan bal, polen, propolis gibi arı ürünlerinde üretim verimliliğini artırdığını belirtti.

Atçı, biyolojik çeşitliliğin korunmasının gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

'Yalova zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde arıcılık ve bal üretimi açısından oldukça elverişli bir bölge. Bölgede üretilen doğal ve yüksek kaliteli bal, arıcılığın daha fazla yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya kapı aralıyor. Bu sebeple, üretime doğrudan katkı sağlayacak donanıma erişilmesi için üreticilerimize sağlanan destekler ve eğitimler büyük önem taşıyor.'

Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver de Migros mağazalarında yer alan Aile Kulüplerinin bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

'Yalova’da hayata geçirilen arı yetiştiriciliği kursumuz da bu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri oldu. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle arıcılığın inceliklerini öğrenen katılımcılara iyi bir başlangıç için Anavarza Bal işbirliğiyle arıcılık başlangıç seti desteği sağladık. Aile Kulüplerimiz aracılığıyla sürdürülebilir tarımı desteklemeye ve yerel üretime katkı sunmaya devam edeceğiz.'