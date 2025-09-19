Türk turistler o ülkeye akın ediyordu! Yeni düzenleme başlıyor...

Türk turistlerin son yıllarda en çok tercih ettiği tatil rotalarından biri olan bu ülke, 2025 yaz sezonu için yeni düzenlemeler açıkladı. Vize kolaylığı ve konaklamada getirilen kurallar, tatilcileri doğrudan etkileyebilir.

Son yıllarda Türk turistlerin gözde tatil rotalarından biri haline gelen Mısır, 2025 yaz sezonunda da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh, Hurgada ve Marsa Alam bölgeleri turkuaz denizi ve uygun fiyatlı otelleriyle öne çıkarken; Kahire, Luxor ve Aswan gibi tarihi şehirler kültür turizminin gözdesi haline geldi. Bu yoğun talep üzerine Mısır hükümeti turizm alanında yeni düzenlemeler yaptı.

VİZE ÜCRETİ KALKIYOR

Mısır, turist akışını teşvik etmek için dikkat çekici bir karar aldı. 2025 yaz döneminde Luxor ve Aswan havalimanlarına gelen turistlerden vize ücreti alınmayacak. Bu uygulama, özellikle kültür turlarına katılan yabancı turistlerin ülkeye daha kolay giriş yapmasını sağlayacak.

E-VİZE SİSTEMİ GENİŞLETİLDİ

Mısır, aynı zamanda e-vize başvuru sistemini de genişletti. Artık birçok ülke vatandaşı internet üzerinden dakikalar içinde başvuru yapabiliyor. Bu kolaylığın, Türk turistlerin de işini oldukça kolaylaştırması bekleniyor.

KONAKLAMADA YENİ DÜZENLEMELER

Mısır hükümeti yalnızca giriş çıkışlarda değil, konaklamalarda da yeni kurallar getirdi. Özellikle Airbnb benzeri kısa süreli kiralık evler için lisans zorunluluğu başladı. Ev sahipleri, konutlarını kayıt altına almak ve güvenlik kriterlerine uymak zorunda olacak.

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU TATİL

Yetkililere göre bu adımlar, hem turizm gelirini artıracak hem de tatilcilerin daha güvenli ve konforlu bir deneyim yaşamasına katkı sağlayacak. Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Mısır’da böylece yeni bir dönem resmen başlamış oldu.