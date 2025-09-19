Peş peşe rekorlar sonrası tahmin değişti! Altın fiyatları için çıldıran rakam
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor. Altının gram fiyatı 5 bin liraya doğru ilerleyişini sürdürürken bir banka daha altın fiyatlarına yönelik tahminini açıkladı.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4 bin 838 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 4 bin 861 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 142 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 819 liradan satılıyor. Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 652 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor.
Öte yandan büyük yatırım bankalarından yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Citi, altın için üç aylık hedef fiyatını 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti.