Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün Yemen’den İsrail’e düzenlenen balistik füze saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. İsrailli Bakan Katz bugün sosyal medya hesabı üzerinden, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’yi hedef aldı. Israel Katz paylaşımında, "Abdulmelik el-Husi, senin de vaktin gelecek. Cehennemin dibinde seni bekleyen hükümet üyelerinle buluşacaksın" ifadelerine yer verdi.

Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi

Husilerin başkent Sana’daki kontrolü kaybedeceğini savunan İsrailli bakan, "Husi bayrağına yazılan ‘İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet’ sloganı, Yemen'in başkentinde dalgalanan mavi-beyaz İsrail bayrağıyla değiştirilecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından dün yapılan açıklamada, "Yemen tarafından İsrail'e ateşlenen bir füze tespit edildi. Hava savunma sistemleri tehdidi karşılamak üzere devreye girdi" denilmişti.

İsrail’in Yemen’de 28 Ağustos’ta düzenlediği saldırıda Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi ve bazı üst düzey yetkililer hayatını kaybetmişti.