BIST 11.168
DOLAR 41,38
EURO 48,72
ALTIN 4.866,41
HABER /  GÜNCEL

Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"

Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Husilerin liderine seslenerek, "Abdulmelik el-Husi, senin de vaktin gelecek. Cehennemin dibinde seni bekleyen hükümet üyelerinle buluşacaksın" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün Yemen’den İsrail’e düzenlenen balistik füze saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. İsrailli Bakan Katz bugün sosyal medya hesabı üzerinden, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi’yi hedef aldı. Israel Katz paylaşımında, "Abdulmelik el-Husi, senin de vaktin gelecek. Cehennemin dibinde seni bekleyen hükümet üyelerinle buluşacaksın" ifadelerine yer verdi.

Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi

Husilerin başkent Sana’daki kontrolü kaybedeceğini savunan İsrailli bakan, "Husi bayrağına yazılan ‘İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet’ sloganı, Yemen'in başkentinde dalgalanan mavi-beyaz İsrail bayrağıyla değiştirilecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından dün yapılan açıklamada, "Yemen tarafından İsrail'e ateşlenen bir füze tespit edildi. Hava savunma sistemleri tehdidi karşılamak üzere devreye girdi" denilmişti.

İsrail’in Yemen’de 28 Ağustos’ta düzenlediği saldırıda Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi ve bazı üst düzey yetkililer hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Harbiye'de büyük coşku! Dünyaca ünlü üç star konserleri ile coşturacak
Harbiye'de büyük coşku! Dünyaca ünlü üç star konserleri ile coşturacak
Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralı
Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu
Gürsel Tekin o iddiaya sert çıktı: Kendimi Taksim meydanında asarım
Gürsel Tekin o iddiaya sert çıktı: Kendimi Taksim meydanında asarım
YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...
YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi
SunExpress'e Youth Awards 2025'te çifte ödül
SunExpress'e Youth Awards 2025'te çifte ödül
Türk turistler o ülkeye akın ediyordu! Yeni düzenleme başlıyor...
Türk turistler o ülkeye akın ediyordu! Yeni düzenleme başlıyor...
Migros Aile Kulübü'nün arı yetiştiriciliği kursu sona erdi
Migros Aile Kulübü'nün arı yetiştiriciliği kursu sona erdi
Adana'da orman yangını çıktı!
Adana'da orman yangını çıktı!