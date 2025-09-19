Gürsel Tekin o iddiaya sert çıktı: Kendimi Taksim meydanında asarım

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, mahkemeden karar çıkmadan önce AK Parti ile temasa geçtiği iddiasına tepki gösterdi. Tekin, bunu yalanlayarak "Böyle bir temas çıkarsınlar kendimi Taksim meydanında asarım" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, "cevap hakkını" kullanmak adına Sözcü TV'de konuştu.

Tekin, CHP milletvekillerine ve parti yöneticilerine sorması gereken sorular olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 300'ün üzerinde arkadaşımız tutuklu. Tutuklu olmalarının temel sebebi 73 itirafçıdan kaynaklı. Çok merak ediyorum, 73 itirafçının 24 tanesi CHP üyesi. Neden bu 73 kişiyle ilgili herhangi bir şey söylenmez?" dedi.

Parti emekçilerinin, Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşları tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini söyleyen kayyum Tekin, "Hangi güç sizi 73 itirafçıyla ilgili dava açmanızı engelliyor? 24 CHP üyesi ile ilgili işlem yaptınız mı, neden yapamadınız? Partimizin yöneticilerinin meşgul olması gereken bu meseledir" diye konuştu.

'CHP'Yİ BU CENDEREDEN KURTARACAĞIZ'

CHP'nin çok zor durumda olduğunu ve onu bu cendereden kurtarmanın arayışı içinde olduğunu ifade eden Tekin, "Ayın 3'ünden itibaren 8'ine kadar parti yönetici arkadaşlarımızın tamamıyla temas içindeydik. Sorun yaratan biz değiliz, sorunun bir parçasında da değiliz. Hiçbir dahlimiz yok. Neredeyse 1.5 yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul eden çok ciddi sorun olduğunu biliyoruz. Bu sorunları zaten konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAKSİM MEYDANI'NDA KENDİMİ ASARIM'

Gürsel Tekin, kayyım kararı çıkmadan önce kendisinin AK Parti ile bir teması olup olmadığı sorusuna öfkelendi. Tekin, soruyu "Böyle bir temas çıkarsınlar kendimi Taksim Meydanı'nda asarım" diye yanıtladı.

"GÜLEN" SORUSUNA YANIT

Tekin, yıllar önce hastalandığında terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine de "Sadece ben değil 600 siyasetçi de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu da bizim kusurumuz olsun bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir" şeklinde yanıt verdi.