Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Rabia Ö. yönetimindeki 20 AOC 526 plakalı otomobil, Gerzele Mahallesi 585 Sokak'ta Uğur B. idaresindeki 20 M 0314 plakalı minibüsle çarpıştı.

EKİPLER KAZA YERİNE ULAŞTI

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile çocukları Asel Ö. ve Mert Ö. yaralandı.

Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

