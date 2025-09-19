Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu. Kurul toplantısı, 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre genel kurul toplantısı, 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 18 Ekim Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte düzenlenecek.
