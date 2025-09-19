BIST 11.118
DOLAR 41,38
EURO 48,65
ALTIN 4.853,98
HABER /  SPOR

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu. Kurul toplantısı, 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Abone ol

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre genel kurul toplantısı, 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 18 Ekim Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte düzenlenecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Deli Yürek'in başrolüydü! Zeynep Tokuş havuz başında kaza geçirdi...
Foto Galeri Deli Yürek'in başrolüydü! Zeynep Tokuş havuz başında kaza geçirdi... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gürsel Tekin o iddiaya sert çıktı: Kendimi Taksim meydanında asarım
Gürsel Tekin o iddiaya sert çıktı: Kendimi Taksim meydanında asarım
YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...
YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi
SunExpress'e Youth Awards 2025'te çifte ödül
SunExpress'e Youth Awards 2025'te çifte ödül
Türk turistler o ülkeye akın ediyordu! Yeni düzenleme başlıyor...
Türk turistler o ülkeye akın ediyordu! Yeni düzenleme başlıyor...
Migros Aile Kulübü'nün arı yetiştiriciliği kursu sona erdi
Migros Aile Kulübü'nün arı yetiştiriciliği kursu sona erdi
Adana'da orman yangını çıktı!
Adana'da orman yangını çıktı!
Kilis'te korku dolu anlar yaşanmıştı! Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü...
Kilis'te korku dolu anlar yaşanmıştı! Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü...
Barış Yarkadaş CHP yönetimine isyan etti: Cevap ver Ali Mahir Başarır!
Barış Yarkadaş CHP yönetimine isyan etti: Cevap ver Ali Mahir Başarır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi! Kooperatiflere 3 milyar liralık kredi imkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi! Kooperatiflere 3 milyar liralık kredi imkanı
ASELSAN Genel Müdürü Akyol açıkladı: En büyük savunma sanayisi yatırımı oldu
ASELSAN Genel Müdürü Akyol açıkladı: En büyük savunma sanayisi yatırımı oldu