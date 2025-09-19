BIST 11.168
Azerbaycan, burs verdiği 14 Filistinli öğrenciyi Gazze'den tahliye etti

Azerbaycan, "Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu" programı kapsamında ülkede yükseköğrenim hakkı kazanan 14 Filistinli öğrenciyi Gazze'den tahliye etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahliye süreci 17 Eylül'de başlatıldı. Bu kapsamda öğrencilerden 10'u bu sabah Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Diğer 4 öğrencinin ise gün içinde kente ulaşması bekleniyor.

Öğrencilerin Gazze'den çıkarılarak Azerbaycan'a getirilmesi, Azerbaycan'ın İsrail ve Ürdün'deki büyükelçilikleri ile Filistin’deki temsilcilik ofisinin çalışmaları ve ilgili devlet kurumlarıyla yürütülen temasların ardından mümkün oldu.

Azerbaycan'a ulaşan öğrenciler, Bilim ve Eğitim Bakanlığı'nın organizasyonuyla ilgili yükseköğretim kurumlarının temsilcileri tarafından karşılanarak yurtlara yerleştirildi.

Filistin devleti tarafından aday gösterilen öğrencilerden 8'i geçen yıl, 6'sı ise bu yıl "Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu" programına kabul edilmişti. Ancak bölgede süren çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle geçen yıl kabul edilen öğrencilerin Azerbaycan'a gelişi mümkün olmamıştı.

Öğrencilerin başvuruları ve Filistin tarafının talebi üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, mayıstan itibaren onların ülkeye getirilebilmesi için çalışmalar yürüttü.

Öğrenciler kara yoluyla Gazze'den çıkarılarak Ürdün'e ulaştırıldı, ardından Amman'dan Bakü'ye uçuşları gerçekleştirildi.

