BIST 11.168
DOLAR 41,38
EURO 48,72
ALTIN 4.866,41
HABER /  GÜNCEL

Komşusunu 7 kurşunla katleden zanlının ifadesi kan dondurdu

Komşusunu 7 kurşunla katleden zanlının ifadesi kan dondurdu

Adana'da park yeri meselesinden tartıştığı komşusunu 7 kurşunla öldürüp 17 yaşındaki kızını yaralayan Dalyan Çopur'un ifadesi ortaya çıktı. Çopur, "Otomobilini sürekli evimin önüne park ediyordu. Ayrıca yüksek sesli konuşuyorlardı. Yine uyarınca kavga çıktı. Ben de tabancayla vurdum" dedi.

Abone ol

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde dün saat 21.00 sıralarında vahşet yaşandı. Hakan Akgün (39), iddiaya göre komşusu Dalyan Çopur'un (35) evinin önüne otomobilini park etti. Çopur ile aracını çekmesi için uyarıda bulunduğu Akgün arasında önce, ardından da kavga çıktı.

Komşusunu 7 kurşunla katleden zanlının ifadesi kan dondurdu - Resim: 0

KOMŞUSUYLA KIZINA KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Kavgada Çopur, belindeki tabancayı çıkarıp, Akgün'e ateş etti. Baş, karın ve göğsüne 7 mermi isabet eden Akgün, yere yığıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de Akgün'ün kızı A.A'nın (17) ayağına isabet etti. Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Akgün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kızı Azra Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Komşusunu 7 kurşunla katleden zanlının ifadesi kan dondurdu - Resim: 1

İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olaydan hemen sonra yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Dalyan Çopur, ifadesinde, "Otomobilini, daha önce de uyarmama rağmen sürekli evimin önüne park ediyordu. Yine park etti. Ayrıca yüksek sesli konuşuyorlardı. Yine uyarınca kavga çıktı, ben de tabancayla vurdum" dedi. İşlemleri tamamlanan Çopur, adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Azra Akın güzellik sırrını itiraf etti! Herkes pür dikkat dinledi
Azra Akın güzellik sırrını itiraf etti! Herkes pür dikkat dinledi
Tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Azerbaycan, burs verdiği 14 Filistinli öğrenciyi Gazze'den tahliye etti
Azerbaycan, burs verdiği 14 Filistinli öğrenciyi Gazze'den tahliye etti
Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"
Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"
Palandöken'de yılın ilk karı yağdı! Kar manzarası büyüledi...
Palandöken'de yılın ilk karı yağdı! Kar manzarası büyüledi...
Harbiye'de büyük coşku! Dünyaca ünlü üç star konserleri ile coşturacak
Harbiye'de büyük coşku! Dünyaca ünlü üç star konserleri ile coşturacak
Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralı
Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu
Gürsel Tekin o iddiaya sert çıktı: Kendimi Taksim meydanında asarım
Gürsel Tekin o iddiaya sert çıktı: Kendimi Taksim meydanında asarım
YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...
YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı