Komşusunu 7 kurşunla katleden zanlının ifadesi kan dondurdu

Adana'da park yeri meselesinden tartıştığı komşusunu 7 kurşunla öldürüp 17 yaşındaki kızını yaralayan Dalyan Çopur'un ifadesi ortaya çıktı. Çopur, "Otomobilini sürekli evimin önüne park ediyordu. Ayrıca yüksek sesli konuşuyorlardı. Yine uyarınca kavga çıktı. Ben de tabancayla vurdum" dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde dün saat 21.00 sıralarında vahşet yaşandı. Hakan Akgün (39), iddiaya göre komşusu Dalyan Çopur'un (35) evinin önüne otomobilini park etti. Çopur ile aracını çekmesi için uyarıda bulunduğu Akgün arasında önce, ardından da kavga çıktı.

KOMŞUSUYLA KIZINA KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Kavgada Çopur, belindeki tabancayı çıkarıp, Akgün'e ateş etti. Baş, karın ve göğsüne 7 mermi isabet eden Akgün, yere yığıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de Akgün'ün kızı A.A'nın (17) ayağına isabet etti. Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Akgün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kızı Azra Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olaydan hemen sonra yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Dalyan Çopur, ifadesinde, "Otomobilini, daha önce de uyarmama rağmen sürekli evimin önüne park ediyordu. Yine park etti. Ayrıca yüksek sesli konuşuyorlardı. Yine uyarınca kavga çıktı, ben de tabancayla vurdum" dedi. İşlemleri tamamlanan Çopur, adliyeye sevk edildi.