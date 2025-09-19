BIST 11.168
DOLAR 41,38
EURO 48,72
ALTIN 4.866,41
HABER /  MAGAZİN

Azra Akın güzellik sırrını itiraf etti! Herkes pür dikkat dinledi

Azra Akın güzellik sırrını itiraf etti! Herkes pür dikkat dinledi

2002 Kainat Güzeli Aza Akın, her yaptığıyla çok konuşuluyor. Yeni bir proje toplantısı sonrası Bebek'te görüntülenen Akın, gazetecilerle ayaküstü yaptığı sohbette estetik ve güzellik üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Bakın kainat güzelinin sırrı neymiş...

Abone ol

2002 Kainat Güzeli Azra Akın, yeni bir proje toplantısı sonrası Bebek'te kameralara yakalandı. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Akın, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Estetik ve güzellik üzerine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar veren ünlü isim, hem doğallık vurgusuyla hem de esprili açıklamalarıyla keyifli anlar yaşattı.

GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI

Yıllardır doğallığını koruyan zarafetiyle övgüler alan Akın, güzellik sırrını şöyle paylaştı, "Hayatı dengeli yaşamak güzel bir şey. Ben buna inanıyorum. Doğal yaşama inanıyorum. Ama tabii ki estetik her zaman olabilir. Estetiğe asla karşı değilim." Bu sözleriyle hem içten hem de modern bir bakış açısı sundu. Güzelliğin yalnızca genetik şansa değil, ruhsal dengeye ve sağlıklı yaşama da bağlı olduğunun altını çizdi.

GÜZELLİK YARIŞMASI SORUSU GÜLÜMSETTİ

Röportajın en renkli anı ise, muhabirlerin yönelttiği şu soru oldu, "2002'de Kainat Güzeli seçildiniz. Bugün yeniden katılsanız yine birinci olur musunuz?" Bu soruya gözlerinde bir tebessümle yanıt veren Akın, ortamı kahkahaya boğan şu sözleri söyledi, "43 yaşındayım, bence gerek yok!" Verdiği cevap ne muhabirleri ne de çevredekileri güldürmeden bırakmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan, burs verdiği 14 Filistinli öğrenciyi Gazze'den tahliye etti
Azerbaycan, burs verdiği 14 Filistinli öğrenciyi Gazze'den tahliye etti
Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"
Katz’dan Yemen topraklarına işgal tehdidi: "İsrail bayrağı dalgalanacak"
Palandöken'de yılın ilk karı yağdı! Kar manzarası büyüledi...
Palandöken'de yılın ilk karı yağdı! Kar manzarası büyüledi...
Harbiye'de büyük coşku! Dünyaca ünlü üç star konserleri ile coşturacak
Harbiye'de büyük coşku! Dünyaca ünlü üç star konserleri ile coşturacak
Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralı
Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Anne ve 2 çocuğu yaralı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu
Gürsel Tekin o iddiaya sert çıktı: Kendimi Taksim meydanında asarım
Gürsel Tekin o iddiaya sert çıktı: Kendimi Taksim meydanında asarım
YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...
YSK kritik CHP kararını açıkladı! CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı...
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı
Yüzlerce kişi işsiz kalacak! Şirket açıklama yaptı
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 6 akslı elektrikli lokomotifinin üretileceğini bildirdi
SunExpress'e Youth Awards 2025'te çifte ödül
SunExpress'e Youth Awards 2025'te çifte ödül