Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde Emirler Mahallesi’nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopter ve arazöz desteğiyle yaptığı müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Emirler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

