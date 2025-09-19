Ali Koç MHK'yı hedef aldı! 'Kendi rızanızla bırakın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe İçin Güç Birliği" etkinliğinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef aldı. Koç, "Sayın MHK Başkanı kendi rızanızla görevi bırakın, sonu tatsız olacak!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dereağzı Tesisleri'ndeki "Fenerbahçe İçin Güç Birliği" etkinliğinde konuştu. Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef aldı.

"PİYASAYA TİYATRO SÜRÜYORLAR"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için futbolun içine ettiniz, bitirdiniz, mahvettiniz! Bütün standartları alt üst ettiniz!" diyen Ali Koç, "Fenerbahçe'ye kayrılıyor diye piyasaya tiyatrolar sürülüyor! Ne hikmetse bu sene olmadı! 99 puan, 99 gol, kayrılan takım şampiyon olamıyor! Böyle bir çelişkinin içindeyiz! Şimdi birbirimize kenetlenmenin tam zamanı çünkü bu camianın önünde hiçbir haksızlık duramaz!" dedi.

"KENDİ RIZANIZLA BIRAKIN SONU TATSIZ OLACAK"

MHK'yı hedef alan Ali Koç, "Futbolda şampiyon yapamadınız diyenler ve üzerimize gelenler var ama kongre üyelerimiz, bazı şampiyonlukların çalındığını biliyor ve büyük resmi gayet iyi okuyorlar. İnşallah bir dönem daha birlikte oluruz. Olamazsak da dışarıdan destek oluruz. Bir tane Fenerbahçe var. Fenerbahçe, güçleniyor. Fenerbahçe, atılım dönemine giriyor. Bir de bu sene futbolda verdiğimiz şampiyon sözünü tuttuk mu bizi kimler tutabiliyor! Alanya maçına gönderilen hakemler, bizim seçimimize manipülasyon yapmıştır. Fenerbahçe, sadece bir spor kulübü değildir! Fenerbahçe; direniş, duruş, karakter, inançtır. Bunu da yaşayarak öğrenecekler. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın MHK Başkanı kendi rızanızla görevi bırakın, sonu tatsız olacak!" ifadelerini kullandı.