İstanbul'da yolcu vapuru ile gemi çarpıştı

Üsküdar açıklarında kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8’i yaralandı.

Abone ol

İstanbul Valiliği, Üsküdar'da yolcu taşıyan tekne ile Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle saat 20.30 sıralarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8'i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler Boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.