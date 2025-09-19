Burhanettin Duran'dan TEKNOFEST sözleri: Teknoloji olimpiyatı oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’i ziyaret ederek festivalin teknolojinin olimpiyatı olduğunu ve gençlerin özgüvenini artırarak yeni icatlar yapmalarına olanak sağladığını söyledi. Duran, TEKNOFEST’in Türkiye’den tüm dünyaya teknoloji mesajı verdiğini ve savunma sanayinden tarıma uzanan geniş bir ekosistem oluşturduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

"TEKNOFEST TEKNOLOJİNİN OLİMPİYATI OLDU"

Burhanettin Duran, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in teknolojinin olimpiyatı olduğunu belirterek, "Baktığımızda 64 branşta birçok alanda teknolojinin Türkiye, bölgemiz ve sonra da insanlık için ne kadar geliştiğini gösteriyor. Bu, genç kardeşlerimiz için çok önemli çünkü hem kendine özgüveni artırıyor hem de yeni şeyler ortaya koyma imkanı veriyor." diye konuştu.

"TÜM DÜNYAYA BİR MESAJ VERİLİYOR"

TEKNOFEST'in önemli bir ekosistem oluşturduğuna dikkati çeken Duran, şöyle devam etti: "Bu ekosistem insanlığın geleceği için çok faydalı bir noktaya gelmiş durumda. Bugün yüz binlerce insanın teknoloji üretmeye çalıştığı bir döneme geldik. Ben baktığımda, aslında sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya buradan bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Türk toplumu için gençlere kadar ulaşan bir teknoloji devrimi gerçekleşiyor. Baktığınızda savunma sanayinden tarıma kadar uzanan çok geniş bir alan var. Tabii ki dünya açısından da Türkiye'de neler yapıldığını, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde, Türkiye'de son 23-24 yılda ne gibi büyük reformlar ve devrimler gerçekleştirildiğini gösteriyor. Ben bu anlamda TEKNOFEST'i düzenleyen ve ona katkıda bulunan herkese, bütün paydaşlarına ve gençlerimize teşekkür ediyorum."

"GÖSTERİLEN BAŞARI TÜM DÜNYADA TAKİP EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST'in yayılarak devam edeceğini dile getirdi.

Bu festivalin çok önemli bir yumuşak güç olduğunun altını çizen Duran, şunları kaydetti: "Sadece silahınızla, sadece dış politikadaki konuşmalarınızla ya da hamlelerinizle değil, aynı zamanda teknoloji üretmede ve bunu topluma yaymada gösterdiğiniz başarıyla da tüm dünyada takip ediliyorsunuz. Ben şunu çok iyi biliyorum: TEKNOFEST sadece bizim komşularımız ya da bölgemizden değil, tüm dünyadan takip edilen çok önemli bir festival oldu, bir olimpiyat oldu. Daha nice başarılar göstereceğine eminim. İnşallah bunun birçok alanda yayılarak devam etmesini ve etrafımıza da fayda sağlayacak şekilde yepyeni ürünlerle, icatlarla gelecek yeni kuşakların bu sistemde yetişmesini bekliyoruz."