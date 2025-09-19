Türkiye ve Mısır 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla, 13 yıl aradan sonra ilk kez Doğu Akdeniz'de "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" düzenlenecek.

Türkiye ile Mısır yeniden iş birliğini artırıyor. Doğu Akdeniz'de işler kızışırken iki ülkeden önemli bir hamle geldi.

ORTAK TATBİKAT DÜZENLENECEK

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-26 Eylül tarihlerinde Arapça "Bahr El Sadaka", yani "Dostluk Denizi" adıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır ortak deniz tatbikatı düzenlenecek.

Türkiye ile Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatın tam adı, "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" olarak belirlendi.

İKİLİ İLİŞKİLER DAHA DA GELİŞTİRİLECEK

Tatbikata, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat, TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 2 F-16 ile katılım sağlanacak.

13 YIL SONRA BİR İLK

Mısır Deniz Kuvvetlerinin de çeşitli unsurlarla yer alacağı, 13 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Mısırlı mevkidaşı da katılacak.