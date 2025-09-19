Beşiktaş İzmir'de kayıp!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. haftasında deplasmanda Göztepe’ye 3-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Gözteper'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan, 16. dakikada Rhaldney ile 85. dakikada Sabra kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 12'ye yükseltirken Beşiktaş, 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de dördüncü maçına çıkan Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet aldı. Sezona Ole Gunnar Solskjaer'le başlayan Beşiktaş ilk hafta Eyüpspor'u 21'le geçse de Avrupa'da alınana kötü sonuçların ardından Norveçli teknik adamın görevine son verildi. Solskjaer sonrası takımın başına geçen Sergen Yalçın, ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar Göztepe karşılaşmasından 3-0 yenik ayrıldı.

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Göztepe karşılaşmayı 3-0 kazandı.

90'Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

85'GOL! Sabra, oyuna girdi ve 1 dakika sonra topu ağlara gönderdi. Efkan'ın sağ kanattan ortasında Sabra kafayla muhteşem bir vuruş yaptı Mert Günok topu çıkardı. Dönen topa Sabra bu kez rovaşatayla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

73'Ceza sahası içinde Abraham dönerek şutunu çekti ancak top çok cılız kaldı.

70'Jota Silva sağ kanattan topu içerdeki Abraham'a çevirdi. Abraham'ın vuruşu kaleci Lis'ten döndü.

64'Gökhan Sazdağı'nın uzaklardan şutu farklı şekilde auta gitti.

47'Gökhan Sazdağı çok uzaklardan kaleyi yokladı top üst direkte patladı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Cerny sağ çaprazdan kaleyi yokladı, direk dibinden Lis kornere çeldi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

42'Juan çaprazdan karşı karşıya kaldı ve topu içerdeki Janderson'a bıraktı ama Janderson topu boş ağlara gönderemedi.

36'Jurasek'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Abraham kafa vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.

35'Beşiktaş topla daha fazla oynayan taraf ancak henüz net bir pozisyona giremedi.

16'GOL! Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson sol taraftan ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi arka direkte Rhaldney topu boş ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

9'Karşılaşmada tempo yüksek. Beşiktaş yediği golün ardından rakip kalede baskı kurmak istiyor.

4'GOL! Göztepe'de Juan topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Taçtan ceza sahasına atılan topta Necip'in uzaklaştırmak istediği top Juan'ın önünde kaldı. Juan yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

2'Beşiktaş etkili geldi. Abraham pasını sağ taraftaki Cerny'ye bıraktı. Cerny'nin vuruşu üstten auta gitti.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Göztepe - Beşiktaş ilk 11'ler

Göztepe: Lis, Arda, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham