Rusya'dan dördüncü hava sahası ihlali!

Estonya’nın hava sahası, Rusya'ya ait savaş uçağı tarafından 12 dakika boyunca ihlal edildi. Bu yıl dördüncü kez yaşanan ihlale NATO derhal karşılık verirken, Estonya ve AB yönetimleri olayı “tehlikeli bir provokasyon” olarak niteledi.

Abone ol

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağı, bu sabah Estonya hava sahasına izinsiz girdi.

BU YIL DÖRDÜNCÜ KEZ İHLAL EDİLDİ

Rus savaş uçakları, 12 dakika boyunca Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasında kaldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya’nın Estonya hava sahasını bu yıl 4 kez ihlal ettiğini belirterek, “Üç savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle bugünkü ihlal, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde gerçekleşti.” dedi.

Tsahkna, Rusya’nın sınırları test etme girişimleri ve artan saldırganlığına karşılık, siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini vurguladı.

Estonya yönetimi, Rusya’nın Tallinn'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak protesto notası iletti.

HART: NATO DERHAL YANIT VERDİ

NATO Sözcüsü Allison Hart, Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama yaptı.

Hart, "Rus jetleri bugün erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal etti. NATO derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurdu." ifadelerini kullandı.

Sözcü, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etti.

"TEHLİKELİ BİR PROVOKASYON"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ise bunu "son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak niteledi.

"Bu, AB hava sahasının son günlerde üçüncü kez ihlal edilmesi ve bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Estonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Batı'nın kararlılığını sınıyor. Zayıflık göstermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

POLONYA VE ROMANYA HAVA SAHASI DA İHLAL EDİLMİŞTİ

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.