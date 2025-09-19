BIST 11.294
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TEKNOFEST 2025'i ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre Başkan Hacıosmanoğlu, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Selçuk Bayraktar'a isminin yazılı olduğu milli takım forması ile milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını hediye etti. Selçuk Bayraktar da Başkan Hacıosmanoğlu'na, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın maketini takdim etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'nin "100 yıllık forma, asırlara sığmayan gurur" temalı standını gezdi. Diğer stantları da inceleyen Hacıosmanoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

