TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü gününde Kıraç konseri düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü sona erdi.

Festival kapsamında konser veren Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konserin ardından yaptığı konuşmada, lise ve üniversite yıllarının Kıraç'ın şarkılarını, marşlarını dinleyerek geçtiğini belirterek, "Halen daha dinliyoruz, coşuyoruz. Ruhumuzu coşturuyor. Marşlarıyla, şarkılarıyla, ezgileriyle gerçekten de yüreğimize işliyor. Burada ne diyoruz? Bütün bu eserlerimizi ülkemizin tam bağımsız müreffeh yarınları için inşa eden nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bize de ilham veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Kıraç'a TEKNOFEST hatırası takdim etti.

