Borsa İstanbul soruşturmasında 13 tutuklama

Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toplam 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nda ifade veren şüphelilerden 13'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 13 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalanmış, böylece şüpheli sayısı 19'a yükselmişti.