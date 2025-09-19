BIST 11.294
6 gündür aranan adamın cesedi bulundu

Osmaniye’de 6 gündür kayıp olarak aranan 64 yaşındaki B.K’nin cansız bedeni, sulama kanalında bulundu.

Osmaniye'de 6 gündür kayıp olan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Merkeze bağlı Bahçe köyündeki evinden 14 Eylül'de çıkan B.K'nin (64) eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince kayıp kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

B.K'ye ait terliklerin merkeze bağlı Gökçedam köyü yakınlarındaki sulama kanalı civarında bulunması üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı.

Jandarma komando timleri, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD ve DSİ ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda B.K'nin cesedi, terliklerin olduğu yerin 20 kilometre uzağında yan kanalet içinde bulundu.

