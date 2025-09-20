Tarih verdiler! Fransa ve Portekiz Filistin Devleti'ni tanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devleti’ni 22 Eylül’de ABD’nin New York eyaletinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında tanıyacaklarını açıkladı. Macron, Mahmud Abbas’la görüşmesinde reform ve istikrar vurgusu yaparken, Fransa’nın sürece destek vereceğini belirtti. Kararın İsrail’i rahatsız ettiği bildirilirken, Portekiz’in de Filistin’i tanıyacağını duyurması dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk olarak 24 temmuz perşembe günü Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurmasının ardından konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

FRANSA PAZARTESİ GÜNÜ FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAK

Fransa Cumhurbaşkanı, İbranice ve Arapça paylaşım yaparak, Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Abbas'la telefonda görüştüğünü belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki son derece acil durum karşısında Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de ABD'nin New York eyaletinde tanıma niyetinde olduğunu söylediğini kaydetti.

Bunu bir barış planı kapsamında yapacağını dile getiren Macron, şöyle devam etti:

"Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim. Bu konuda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi."

Macron, Fransa'nın Filistin makamlarına bu yolda eşlik etmeye devam edeceğini vurgulayarak, bölgenin güvenliği ve istikrarı için verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

ABBAS'A MEKTUP YAZMIŞTI

Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıklayacağını belirten mektup yazmıştı.

Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin “Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması” olduğunu belirtmişti.

İSRAİL'İ ÇILDIRTMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma girişimini sürdürdüğü sürece İsrail'i ziyaretini kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

PORTEKİZ DE FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAĞINI DUYURDU

Portekiz Dışişleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Portekiz'in pazar günü Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu.

Bakanlık, Filistin Devleti'nin resmen tanınmasının, gelecek hafta düzenlenecek olan Üst Düzey Konferans'tan önce gerçekleşeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de bu hafta İngiltere ziyareti sırasında ülkenin Filistin devletini tanımayı düşündüğünü söylemişti.

Komşusu İspanya, İrlanda ve Norveç ile birlikte Filistin devletini Mayıs 2024'te tanımış ve diğer AB ülkelerini de aynısını yapmaya çağırmıştı. Portekiz ise daha önce diğer AB ülkeleriyle ortak bir pozisyon belirlemek istediğini belirtmişti.

Şu anda 27 Avrupa Birliği üyesinden yalnızca birkaçı Filistin'i devlet olarak tanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kasım 2012'de Filistin'in dünya organındaki gözlemci statüsünü "üye olmayan devlet"e yükselterek Filistin devletinin fiili olarak tanınmasını onaylamıştı.

Portekiz'in bu kararı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının neden olduğu çok sayıda ölüm, açlık ve yıkım nedeniyle artan küresel tepkiler ve eleştiriler sonrasında geldi.