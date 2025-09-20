BIST 11.294
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmeye ilişkin paylaşım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmeye ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin, ortak küresel barış vizyonu çerçevesinde bölgedeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu.

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNDE İLK KEZ LAHEY'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti. Söz konusu görüşme, Trump'ın ikinci döneminden sonra yapılan yüz yüze yapılan ilk ikili görüşme olmuştu.

