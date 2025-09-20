BIST 11.294
Yeni bir banka kuruluyor, BDDK'dan izin çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun faaliyet izni vermesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adil Katılım Bankası kuruluyor. Buna göre, Adil Katılım Bankası dijital bankacılık esaslarına uygun olarak faaliyet gösterecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun(BDDK) 27 Mayıs 2025 tarihinde kuruluş izni verdiği Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7'nci maddesi ve dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23 mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.

