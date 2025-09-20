BIST 11.294
İstanbul'da dehşet! Bir taksici yolcu tarafından vuruldu

Anadolu Ajansı
Beyoğlu'ndan son gelen haber korkunç! Taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, saldırganın taksideki paraları alarak kaçtığını belirledi.

Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta 34 TJZ 47 plakalı taksinin şoförü Ali Sancar, taşıdığı yolcu tarafından başından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Sancar, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İstanbul'da dehşet! Bir taksici yolcu tarafından vuruldu - Resim: 0

Paraları alıp kaçmış

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığını belirledi.

Olayın ardından bir araya gelen taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti. Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

İstanbul'da dehşet! Bir taksici yolcu tarafından vuruldu - Resim: 1

