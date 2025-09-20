İstanbul'un barajlarında düşüş sürüyor

İstanbul’da yaz kuraklığı ve artan tüketim nedeniyle baraj doluluk oranı %32,69’a düştü. Ağustos ayı başında yüzde 51 olan seviye bir ayda yaklaşık 12 puan azaldı.

16 Eylül’de kente 3 milyon 86 bin m³ su verildi. Elmalı barajı en dolu kaynak olurken, Kazandere, Istrancalar ve Alibey’de doluluk %20’nin altına geriledi. Ömerli ve Terkos gibi ana kaynaklarda da düşüş sürüyor.

İstanbul’da yaz aylarının kurak geçmesi ve su tüketiminin artması, kentin su kaynaklarında ciddi gerilemeye yol açtı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı %32,69’a kadar düştü. Bu seviye, hem mevsim normallerinin hem de geçen yılın aynı döneminin gerisinde kalıyor. 2024 yılının aynı gününde bu oran %40,55 seviyesindeydi.

SON BİR AYDA 12 PUANLIK DÜŞÜŞ

İSKİ verileri, baraj doluluk oranlarının sadece bir ay içerisinde yaklaşık 12 puan gerilediğini ortaya koydu. Ağustos ayı başında yüzde 51 seviyelerine kadar çıkan toplam doluluk oranı, Eylül ortasında %35’in altına indi. Bu hızlı düşüş, kentin su rezervlerinin yaz mevsimi boyunca ciddi baskı altında kaldığını gösteriyor.

16 Eylül 2025 günü İstanbul’a verilen toplam su miktarı 3 milyon 86 bin metreküp olarak kaydedildi. Bu rakam, artan içme, temizlik ve sulama ihtiyaçlarıyla birleştiğinde, mevcut rezervler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

BARAJLARDA GÜNCEL DURUM

Kente su sağlayan 10 büyük barajdan alınan son veriler şu şekilde:

Elmalı: %54,69

Darlık: %46,64

Terkos: %39,37

Büyükçekmece: %36,23

Sazlıdere: %33,33

Ömerli: %25,87

Pabuçdere: %22,32

Alibey: %19,76

Istrancalar: %19,53

Kazandere: %6,26

Özellikle Kazandere, Istrancalar ve Alibey barajlarında doluluk oranlarının %20’nin altına inmesi dikkat çekici. Ömerli ve Terkos gibi İstanbul’un ana su kaynaklarında da düşüş sürüyor.