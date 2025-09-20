BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  SPOR

Fenerbahçe maçında biletsiz kişileri stada aldı! O şüpheli hakkında karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe maçında biletsiz kişileri stada aldı! O şüpheli hakkında karar

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçta biletsiz kişileri stadyuma soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde dış arama noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde maça "usulsüz olarak seyirci temini" yapıldığını belirledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda maça biletsiz kişileri aldığı belirlenen şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi
Yerlikaya duyurdu: Alçaklar yakalandı! Şehidimizin ailesini hedef almışlardı
Yerlikaya duyurdu: Alçaklar yakalandı! Şehidimizin ailesini hedef almışlardı
Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti
Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti
Yaşamını tehdit ettiğini bilmiyordu! Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
Yaşamını tehdit ettiğini bilmiyordu! Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
ABD'deki Suriye Büyükelçiliği'nde tarihi an
ABD'deki Suriye Büyükelçiliği'nde tarihi an
Yeni bir banka kuruluyor, BDDK'dan izin çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni bir banka kuruluyor, BDDK'dan izin çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı
İstinaf onaylandı, kulisler karıştı: İmamoğlu yerine kim aday olur?
İstinaf onaylandı, kulisler karıştı: İmamoğlu yerine kim aday olur?
İstanbul'da dehşet! Bir taksici yolcu tarafından vuruldu
İstanbul'da dehşet! Bir taksici yolcu tarafından vuruldu
Nagehan Alçı'dan yeni program
Nagehan Alçı'dan yeni program
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
THY'den Boeing uçaklarına ilişkin açıklama
THY'den Boeing uçaklarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmeye ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmeye ilişkin paylaşım