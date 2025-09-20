BIST 11.294
Yerlikaya duyurdu: Alçaklar yakalandı! Şehidimizin ailesini hedef almışlardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini 849 bin TL dolandıran 11 şüphelinin İstanbul ve Antalya'da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Edirne'de şehit ailesini telefonla arayarak 846 bin TL dolandıran çetenin çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı yürütülen operasyonla 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine;

İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık.

Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir.

Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır.

Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

