ABD'deki Suriye Büyükelçiliği'nde tarihi an

ABD'nin başkenti Washington'da 2014'te kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı yeniden göndere çekildi.

Suriye, ABD'nin başkenti Washington'da diplomatik bir zafer kazandı. 18 Mart 2014 tarihinde kapatılan Suriye Büyükelçiliği'nin binasında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı törenle, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı yeniden dalgalandırıldı.

Washington'da Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı göndere çekildi.

Suriye Haber ajansı SANA’ya göre, tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.