HABER /  EKONOMİ

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi

Anadolu Ajansı
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi

İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğ kapsamındaki şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu olacak.

Fiziki olarak defter tutarken elektronik ortamda defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketlerin, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptırma süreleri 2 aydan 6 aya çıkarıldı.

Yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketlerin, karar defterlerini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri ve buna ilişkin yönetim kurulu kararını Ticaret Bakanlığına sunmaları halinde söz konusu defter sistemde kapatılacak ve fiziki defterin açılış onayı Bakanlıkça verilen belge üzerine noter tarafından yapılacak.

