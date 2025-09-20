Trump, ABD ordusunun uyuşturucu yüklü bir tekneye saldırı düzenlediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası sularda tespit edilen ve uyuşturucu taşıdığı belirtilen bir teknenin vurulduğunu duyurdu.

Trump, yaptığı paylaşımda, saldırının ABD ordusu Güney Komutanlığı sorumluluk alanında, "terör örgütü bağlantılı ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan" bir tekneye düzenlendiğini belirtti.

Trump, "İstihbarat, teknenin yasa dışı uyuşturucu taşıdığını ve ABD vatandaşlarını zehirlemek üzere bilinen bir kaçakçılık rotasında seyir halinde olduğunu doğruladı." ifadesini kullandı.

Uluslararası sularda tespit edilen teknede bulunan 3 kişinin saldırıda öldüğünü kaydeden Trump, bu kişileri "narkoterörist" olarak nitelendirdi.

Trump, paylaşımında, teknenin denizde hızla ilerlediği sırada havadan ateşlenen füzelerle vurularak alevler içinde batışını gösteren saldırı görüntülerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bota saldırı düzenlediklerini ve botta bulunan 3 kişiyi öldürdüklerini duyurmuştu. Eylül ayının başında da Trump, Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğunu iddia ettiği bir gemiyi vurduklarını ve 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.