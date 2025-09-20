BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  DÜNYA

Trump, ABD ordusunun uyuşturucu yüklü bir tekneye saldırı düzenlediğini açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump, ABD ordusunun uyuşturucu yüklü bir tekneye saldırı düzenlediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası sularda tespit edilen ve uyuşturucu taşıdığı belirtilen bir teknenin vurulduğunu duyurdu.

Abone ol

Trump,  yaptığı paylaşımda, saldırının ABD ordusu Güney Komutanlığı sorumluluk alanında, "terör örgütü bağlantılı ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan" bir tekneye düzenlendiğini belirtti.

Trump, "İstihbarat, teknenin yasa dışı uyuşturucu taşıdığını ve ABD vatandaşlarını zehirlemek üzere bilinen bir kaçakçılık rotasında seyir halinde olduğunu doğruladı." ifadesini kullandı.

Uluslararası sularda tespit edilen teknede bulunan 3 kişinin saldırıda öldüğünü kaydeden Trump, bu kişileri "narkoterörist" olarak nitelendirdi.

Trump, paylaşımında, teknenin denizde hızla ilerlediği sırada havadan ateşlenen füzelerle vurularak alevler içinde batışını gösteren saldırı görüntülerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bota saldırı düzenlediklerini ve botta bulunan 3 kişiyi öldürdüklerini duyurmuştu. Eylül ayının başında da Trump, Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğunu iddia ettiği bir gemiyi vurduklarını ve 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un barajlarında düşüş sürüyor
İstanbul'un barajlarında düşüş sürüyor
Fenerbahçe maçında biletsiz kişileri stada aldı! O şüpheli hakkında karar
Fenerbahçe maçında biletsiz kişileri stada aldı! O şüpheli hakkında karar
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi
Yerlikaya duyurdu: Alçaklar yakalandı! Şehidimizin ailesini hedef almışlardı
Yerlikaya duyurdu: Alçaklar yakalandı! Şehidimizin ailesini hedef almışlardı
Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti
Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti
Yaşamını tehdit ettiğini bilmiyordu! Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
Yaşamını tehdit ettiğini bilmiyordu! Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
ABD'deki Suriye Büyükelçiliği'nde tarihi an
ABD'deki Suriye Büyükelçiliği'nde tarihi an
Yeni bir banka kuruluyor, BDDK'dan izin çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni bir banka kuruluyor, BDDK'dan izin çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı
İstinaf onaylandı, kulisler karıştı: İmamoğlu yerine kim aday olur?
İstinaf onaylandı, kulisler karıştı: İmamoğlu yerine kim aday olur?
İstanbul'da dehşet! Bir taksici yolcu tarafından vuruldu
İstanbul'da dehşet! Bir taksici yolcu tarafından vuruldu
Nagehan Alçı'dan yeni program
Nagehan Alçı'dan yeni program
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı