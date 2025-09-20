AK Parti'de istifa depremi sonrası Şamil Tayyar'dan olay yorum! Mevzu derin

AK Parti'de son üç günde yedi il başkanı görevlerinden istifa etti. Art arda gelen istifa haberleri merak konusu olurken, AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar önemli bir açıklama yaptı. Teşkilata çekidüzen verildiğini aktaran Tayyar, "Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de son günlerde gelen istifa haberleri dikkat çekmişti. 18 Eylül'de başlayan süreçte Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifalarını verdi.

Bu iki istifanın ardından Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de görevlerinden istifa etti. Son olarak da Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş da görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

3 günde 7 istifa

AK Parti'de böylece 3 gün içerisinde 7 il başkanı istifa etmiş oldu. Bu istifaların nedeni merak konusu ve yen istifaların olup olmayacağı merak konusu oldu.

Konuyla ilgili olarak AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından istifaları değerlendiren Tayyar şu ifadelere yer verdi: