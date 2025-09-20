BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  GÜNCEL

AK Parti'de istifa depremi sonrası Şamil Tayyar'dan olay yorum! Mevzu derin

AK Parti'de istifa depremi sonrası Şamil Tayyar'dan olay yorum! Mevzu derin

AK Parti'de son üç günde yedi il başkanı görevlerinden istifa etti. Art arda gelen istifa haberleri merak konusu olurken, AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar önemli bir açıklama yaptı. Teşkilata çekidüzen verildiğini aktaran Tayyar, "Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin" ifadelerini kullandı.

Abone ol

AK Parti'de son günlerde gelen istifa haberleri dikkat çekmişti. 18 Eylül'de başlayan süreçte Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifalarını verdi.

Bu iki istifanın ardından Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de görevlerinden istifa etti. Son olarak da Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş da görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

3 günde 7 istifa

AK Parti'de böylece 3 gün içerisinde 7 il başkanı istifa etmiş oldu. Bu istifaların nedeni merak konusu ve yen istifaların olup olmayacağı merak konusu oldu.

Konuyla ilgili olarak AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından istifaları değerlendiren Tayyar şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti'de istifa eden il başkanı sayısı 5'e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin"

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu
AK Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı! Sadettin Saran'a karşı yarışacak
Fenerbahçe'de Ali Koç'un 4. kongre heyecanı! Sadettin Saran'a karşı yarışacak
Trump, ABD ordusunun uyuşturucu yüklü bir tekneye saldırı düzenlediğini açıkladı
Trump, ABD ordusunun uyuşturucu yüklü bir tekneye saldırı düzenlediğini açıkladı
İstanbul'un barajlarında düşüş sürüyor
İstanbul'un barajlarında düşüş sürüyor
Fenerbahçe maçında biletsiz kişileri stada aldı! O şüpheli hakkında karar
Fenerbahçe maçında biletsiz kişileri stada aldı! O şüpheli hakkında karar
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeye gidildi
Yerlikaya duyurdu: Alçaklar yakalandı! Şehidimizin ailesini hedef almışlardı
Yerlikaya duyurdu: Alçaklar yakalandı! Şehidimizin ailesini hedef almışlardı
Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti
Kadir Köstekçi, AK Parti Bitlis İl Başkanı görevinden istifa etti
Yaşamını tehdit ettiğini bilmiyordu! Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
Yaşamını tehdit ettiğini bilmiyordu! Yüzündeki şiddetli ağrı tümör kaynaklı çıktı
ABD'deki Suriye Büyükelçiliği'nde tarihi an
ABD'deki Suriye Büyükelçiliği'nde tarihi an
Yeni bir banka kuruluyor, BDDK'dan izin çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni bir banka kuruluyor, BDDK'dan izin çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı
İstinaf onaylandı, kulisler karıştı: İmamoğlu yerine kim aday olur?
İstinaf onaylandı, kulisler karıştı: İmamoğlu yerine kim aday olur?