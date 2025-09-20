AK Parti'de bir istifa daha! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, görevinden istifa etti. Altaş, "Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.Abone ol
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Altaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Dün de AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan "Davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanarak görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.