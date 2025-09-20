BIST 11.294
Anadolu Ajansı
Rize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, Ayder Yaylası'nın yolu kapandı

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Toprak kayması sebebiyle Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, Ayder Yaylası'nın yolu kapandı - Resim: 1

Rize'de  gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

Rize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, Ayder Yaylası'nın yolu kapandı - Resim: 2

Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, Ayder Yaylası'nın yolu kapandı - Resim: 3

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Rize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, Ayder Yaylası'nın yolu kapandı - Resim: 4

AFAD Rize İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi.

