Rize'de sağanak alarmı! Köprü çöktü, Ayder Yaylası'nın yolu kapandı

Rize'de gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.