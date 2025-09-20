Lvbel C5'ten ağza alınmayan sözler! İsmail Türüt ve Mustafa Sandal'ı hedef aldı...

Lvbel C5, "Hav Hav" şarkısıyla başlayan tartışmalarda İsmail Türüt ve Alişan'a sert çıktı. Türüt için "Akrabalarıma küfretti, saygısız pislik bir adam" derken, Alişan'a "Geberiyorsunuz parasızlıktan, kazanıyoruz diye niye havlıyorsunuz?" sözleriyle yüklendi. Son olarak Mustafa Sandal'a da "Eskiler turşu oldu" diyerek çıkıştı.

'Ralli', 'Baba', 'Salla', '10 Numara' gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, nam-ı diğer Lvbel C5, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği suçlamasıyla tutuklanmış ve Kandıra Cezaevi'ne gönderilmişti. Uyuşturucuya teşvik suçundan 5 ila 10 yıl arası hapis istemiyle yargılanan C5, 22 günün ardından tahliye edilmişti. Şimdi ise Alişan ve İsmail Türüt'e yönelttiği sert sözlerle gündemde.

"TÜRÜT AKRABALARIMA KÜFRETTİ"

Lvbel C5, Hav Hav şarkısının çıktığı dönemde aldığı eleştirilerin kendisini fazlasıyla yıprattığını söyledi ve yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"'Hav Hav' şarkım o dönem çok eleştirildiği için evde dört dönüyordum. Kendi kendime, 'Oğlum bana niye sevmiyorlar lan beni? Ne amaçları var?' diye soruyordum. İsmail Türüt ise işin dozunu iyice kaçırdı. Benim akrabalarıma küfür etti. O kadar saygısız, pislik bir adam ki o! Üstelik sadece bir şarkı için... Yok onun sülalesi de bilmem nedir falan filan. İşte bu, düpedüz saygısızlık."

ALİŞAN'A: "GEBERİYORSUNUZ PARASIZLIKTAN"

Alişan ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Hav Hav diyen birine hoş denir mi, ne denir bilemedim" sözleriyle şarkıya esprili bir gönderme yapmıştı. Bu çıkışa öfkelenen Lvbel C5, Alişan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı: Şak şaklayın bunu oğlum, saçmalamayın! Kim olduğunuzun bir önemi yok. Geberiyorsunuz parasızlıktan. Biz kazanıyoruz diye niye böyle havlayan oluyorsunuz? Nefret ettirdiler beni kendilerinden abi. İnsan dediğin biraz saygılı olmalı.

POLEMİK MUSTAFA SANDAL İLE BAŞLAMIŞTI

Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal ile rap dünyasının genç yıldızı Lvbel C5 arasındaki gerginlik tırmanıyor. Sandal'ın esprili göndermelerine sert sözlerle karşılık veren Lvbel C5, "Eskiler turşu oldu, bitti onların devri" diyerek adeta meydan okudu.

Şarkıları, sahne dansları ve iddialı kostümleriyle sık sık gündeme gelen Mustafa Sandal, geçtiğimiz aylarda rapçi Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" adlı şarkısına göndermede bulunmuştu. Sandal, "Bir ara düşündüm, 'Miyav Miyav' diye bir şarkı mı yapsam? Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim, içime sinmedi" diyerek genç rapçiye mizahi bir eleştiri yöneltmişti.

LVBEL C5'TEN SERT YANIT

Bu sözlere kayıtsız kalmayan Lvbel C5, "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem" diyerek Sandal'a göndermede bulunmuştu.