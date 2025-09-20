BIST 11.294
Fenerbahçe Kulübü seçiminde gerginlik! Tribünler karıştı...

Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Chobani Stadı'nda başladı. Toplantı sırasında tribünlerde gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Chobani Stadı'nda başladı. Genel kurula delegeler de katıldı.

Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kongre üyeleri arasında meydana gelen gerginlik sonrası konuşmalara ara verildi.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda denetim kurulu raporunu, denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina üyelere aktardı.

1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı şekilde okundu.

Vodina, Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

