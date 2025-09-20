BIST 11.294
Feyza Altun: Dilan Polat ile bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler

9.5 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat ile yaptığı canlı yayın tepki çeken Avukat Feyza Altun, konuştu. Altun "Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Dilan Polat ile bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler" dedi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat geçen günlerde Avukat Feyza Altun ile bir araya gelerek canlı yayın açmıştı. Altun'un, Polat'ın birçok meselesini kamuoyuna taşıyan ve sert eleştirilerde bulunan isimlerden biri olması nedeniyle ikilinin canlı yayınına tepki yağmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Feyza  Altun, Sözcü TV'ye konuştu. 'Gördüm Duydum Konuştum' programına şu açıklamayı yaptı:

"Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi. Dilan Polat'ı iki kere canlı gördüm. İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz. Bu ikinci görüşmemdi. Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı. Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum. 'Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim' dedim. 'Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın. Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil' dedim."

"İYİ DUYGULARIMI SUİSTİMAL ETTİ"

"Dilan bence kötü bir kız değil. O hasta bence. Tedavi olması gerekiyor. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorum. Beni bu duruma soktuğu için çok kızgınım. Çok fazla linç yiyor neden yediğini de anlamıyor. Telefon artık Dilan Polat'ın uzvu olmuş. Yapmaması gerektiğini bilse de tutamıyor. Kamuoyunu meşgul ettiğim için kusuruma bakmasınlar. Bu görüşmenin bir üçüncüsü olursa yüzüme tükürsünler."

