Dilan Polat ve Feyza Altun'un sarmaş dolaş halleri şok etti! Yerden yere vurmuştu, şimdi evinden çıkmıyor
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tutuklandığı dönemlerde onu en çok karalayan isimlerin başında gelen avukat Feyza Altun'du. O dönemler Polat'a demediğini bırakmayan Altun'un, ünlü fenomenin evinde verdiği çok samimi pozlar gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 'kara para aklama' ve daha birçok suçtan cezaevine girmişti. O dönemlerde milyonlarca insan tarafından özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dolayısıyla eleştiri yağmuruna tutulan Dilan Polat'a sözleriyle acımayanlar arasında Feyza Altun da vardı.
Şatafatlı hayatları ile dikkat çeken ve güzellik merkezi zinciri kuran çift hakkında, kara para aklama ve naylon fatura suçlamalarından soruşturma başlatıldı.
Aylarca tutuklu kalan Polat çifti hakkında dava süreçleri devam ederken konu hakkında en çok paylaşım yapan ve 'Peşini bırakmayacağım' diyerek Polat çiftini hedef alan isim, avukat Feyza Altun oldu.
Avukat Feyza Altun, dava sürecinde sert eleştiriler yönelttiği ve “Ölsem de aynı masaya oturmam” dediği Dilan Polat’la geçtiğimiz aylarda bir düğünde yan yana gelmişti. O anlar büyük ses getirmiş, sosyal medyada Altun'a tepki yağmıştı. Şimdi ise bu ikili, canlı yayındaki yakınlaşmalarıyla gündeme oturdu. Sosyal medyada olay olan yayın sonrası yorum yağdı.