Ali Erbaş gitti ama yakasını kurtaramadı! Ece Üner ve İsmail Saymaz'ın acısı büyük!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresi doldu, yerine ise Prof. Dr. Safi Arpaguş görevi devraldı. Hadi Özışık, Halk TV sunucusu Ece Üner'in Ali Erbaş hakkında söylediklerine yanıt verdi. Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz diye soran Ece Üner'e; Ece senin kitlen Ali Erbaş'ın nasıl biri olduğun nereden bilecek? Sen şöyle bir biraz açıl. Cami cemaatine sor. İnanan insanlara sor. diyerek yanıt verdi. İşte Hadi Özışık'ın konuşmasının tamamı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresi doldu. Onun yerine göreve gelen yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da elini öperek görevi kabul etti. Allah hayırlı etsin. Ali Erbaş gitti ama yakasını kurtaramadı arkadaşlar. Hala Ali Erbaş diye sayıklıyorlar. Ece Üner mesela Halk TV'nin sunucusu, bize soruyor.

Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz?

Aslında bize değil, kendi kitlesine soruyor. Diyor ki, Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Ya arkadaş Ece, senin kitlen Ali Erbaş'ın nasıl biri olduğunu nereden bilecek?

Sen şöyle bir biraz açıl, cami cemaatine sor, inanan insanlara sor, müminlere sor, Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz diye. Onlar sana hakiki cevabı vereceklerdir. Ama Eceviner kitlesinden cevabını beklemeden evvel kendisi cevap vermiş. Kendisine yakışan bir ifadeyle.

Şöyle diyor, 42 ülkeye yüzden fazla yurt gezisi yapmış Ali Erbaş. Dünyanın çevresini 13 kez dolaşmış. 8 yıldır makamına sadece 7.2 kilometre uzaklıkta olan Atatürk'ün kabrini ziyaret etmemiş Ali Erbaş. Birincisi, Ali Erbaş turistik gezilere katılmadı.

Sözcü gazetesinin manşetlerine sürekli misafir olan Ali Erbaş'la ilgili şu manşetleri atıyorlardı. Bedava hacca gittiler. Ya arkadaş Ali Erbaş çıkıp diyor ki, beni davet ediyor.