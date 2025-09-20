BIST 11.294
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Düzenlenen operasyonlarımızda; 442 kg metamfetamin, 49.5 kg katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı. 

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 442 kg metamfetamin, 49.5 kg katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık" dedi. 

Bakan Yerliakaya açıklamasının devamında, "İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 

 

