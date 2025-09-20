Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda toplam can kaybı 65 bin 208'e yükselirken, son 24 saatte açlık nedeniyle de 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, ağır can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yaşanan saldırılarda 34 kişi daha hayatını kaybetti, 200 kişi ise yaralandı.

Bu son verilerle birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 65 bin 208'e, yaralı sayısı ise 166 bin 271'e ulaştı.

Bakanlık, yardım dağıtım noktalarında yaşanan saldırılara da dikkat çekti. Açıklamaya göre, son 24 saat içinde yardım bekleyenlere yönelik saldırılar sonucu 4 kişi daha hayatını kaybetti. Bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı toplamda 2 bin 518'e yükselirken, yaralı sayısı ise 18 bin 449'a ulaştı.

İsrail'in yardım girişlerini büyük ölçüde kısıtlaması nedeniyle Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümler de artıyor. Son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 7 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği belirtildi. Bu son kayıplarla birlikte, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 145'i çocuk olmak üzere 442'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler'in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos'ta Gazze'de resmi olarak kıtlık ilan etmişti.