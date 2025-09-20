BIST 11.294
GÜNCEL

Sapanca'da bungalov tesisinde yangın

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov tesisinin resepsiyon bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Nailiye Mahallesi, bir bungalov tesisinde çıkan yangınla sarsıldı. M.K.'ya ait tesisin resepsiyon bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangının dumanları, ilçe merkezinden de görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, resepsiyon bölümünde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

