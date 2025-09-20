BIST 11.294
Karabağlar’da 9 meclis üyesi ağlaya ağlaya istifa ediyor

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bugün yapılan CHP İlçe Kongresi, skandal bir gelişmeye sahne oldu. Karabağlar CHP İlçe başkanlığı için yarışması beklenen Ekincan Aksoy’un adaylıktan çekildi.

Demokrasinin kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Karabağlar’da maalesef CHP üyesi dahi olmayan Uğantaş ailesi ve yalnızca iki yıllık CHP’li olan Helil Kınay’ın baskılarıyla yıpratılmış, ayrıca CHP Genel Merkezi’nin doğrudan müdahalesiyle Karabağlar İlçe Başkanlığı için aday olan isim son gece baskı ile adaylıktan çekilmeye mecbur bırakılmıştır.

ANTİDEMOKRATİK MÜDAHALE

Üyesi olduğumuz partimizin; diktatörce, kamu idaresi anlayışına yakışmayan ve usulsüzlüklerle yönetilen Karabağlar Belediyesi ile, CHP Genel Merkezi’nin bu antidemokratik müdahalesi sonucu şekillenen CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı nedeniyle partimizden istifa ediyoruz.

ÖZ DEĞERLER İLE BAĞDAŞMIYOR

Karabağlar İlçe Başkanlığı seçiminde; demokrasiyi katletmek pahasına adaylara baskı kurulmuş, geri çektirilmiş ve örgütün en temel hakkı olan seçim hakkı üyelerin elinden alınmıştır. Bu antidemokratik süreç, partimizin öz değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

Biz Karabağlarlı 9 belediye meclis üyesi, partimizden; ilçe kongresine Genel Merkez tarafından yapılan bu antidemokratik müdahaleler sonucunda, içimiz kan ağlaya ağlaya istifa ediyoruz. Ancak şunun altını önemle çiziyoruz: Kesinlikle hiçbir partiye geçmeyeceğiz, bu söz konusu dahi olamaz.

Bu diktatör anlayışa karşı susmayacağız. Demokrasiye sahip çıkmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.

